В РПЦ предложили учредить институт уполномоченного по правам русских

Замуправделами Московской патриархии Савва (епископ Зеленоградский), анализируя новости последних месяцев, пришел к выводу, что русских людей все чаще каким-либо образом притесняют или обижают - причем что снаружи, что внутри страны. К неприятному явлению он относит также трудности с получением российского гражданства для русских, живущих за рубежом. В связи с этим он поделился своими конструктивными соображениями в персональном Telegram-канале.

"Может быть пора создать должность — назовём её условно — Уполномоченного при Президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны", - говорится в посте священнослужителя.

По его словам, необходимо помогать русскому человеку "независимо от этнического происхождения". Несколькими часами позже Савва выпустил еще один пост, в котором оговорился, что это его "личное мнение, конечно".