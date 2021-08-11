СК возбудил уголовное дело из-за огромного пятна нефти в Черном море

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды). Глава управления Павел Выменец инициировал передачу дела в следственные органы СК РФ "в связи с широким общественным резонансом".

Генпрокуратура заявила, что взяла на контроль ситуацию с разливом нефти и организовала проверку.

Пятно нефти в Черном море образовалось после того, как топливо утекло во время закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум утверждал, что разлив локализовали вечером 7 августа и его площадь составила 200 квадратных метров. Однако затем выяснилось, что эта цифра занижена в 400 раз и реальный размер нефтяного пятна - порядка 80 квадратных километров.