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Новости 19:20

Пляжи вокруг Суздальских озер благоустроят к середине осени

фото ЗакС политика Пляжи вокруг Суздальских озер благоустроят к середине осени

Петербургские чиновники рассчитывают в октябре завершить благоустройство "диких" берегов Нижнего и Среднего Суздальского озер, на которых в теплое время года традиционно проводят досуг горожане, передает пресс-служба Смольного.

"Суздальские озера – любимое место отдыха петербуржцев. Рядом огромный жилой район. Потребность в благоустроенных общественных пространствах здесь очень велика. Сейчас на озерах ведется масштабная работа", - рассказал губернатор Александр Беглов.

Он обещает появление на пляжах зон для прогулок и различного отдыха, которые бы подошли гражданам всех возрастных категорий. В настоящее время местность дренируют, устанавливают набивные покрытия и строят волейбольную площадку. 

Самое людное и близкое к метро из трех Суздальских озер, Верхнее, благоустроили в прошлом году, создав деревянные скамейки, настилы, современные кабинки для переодевания и оборудование для детских и спортивных игр.

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