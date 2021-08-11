Двух бывших осетинских чиновников арестовали по делу о растрате 180 млн рублей

Суд в Москве отправил в СИЗО на два месяца двух бывших высокопоставленных чиновников из Северной Осетии: бывшего главу республиканского правтельства Сергея Такаева и регионального министра туризма Алана Диамбекова. Вместе с ними аналогичное предварительное наказание досталось бывшему гендиректору фирмы "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой, проходящей по тому же коррупционному делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК), передает "Интерфакс".

По версии следствия, "ОЗАТЭ" была аффилирована с чиновниками, и они приобрели у компании в собственность объекты недвижимости по сильно завышенным ценам. Ущерб бюджету от этих госзакупок, имевших место в 2014 году, оценивается следствием в 180 млн рублей.