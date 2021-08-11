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Новости 11 августа, 20:55

Депутат из Марий Эл считает, что граждане должны кланяться власти

фото ЗакС политика Депутат из Марий Эл считает, что граждане должны кланяться власти

В татарских пабликах 11 августа появилось видео, снятое на встрече депутата-самовыдвиженца из местного Госсобрания Владимира Кожанова с общественностью. Десятисекундный фрагмент запечатлел кусок его речи, произнесенной со сцены в крытом помещении.

"Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: "Встретил начальника - что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога. Как с ней можно ссориться?" А мы пытаемся все время чего-то доказать", - произнес 70-летний депутат.

Отмечается, что мероприятие имело место еще в июне, но запись предали публичности только сейчас. Депутатом Кожанов служит в четырех последних созывах Госсобрания и имеет множество наград, в том числе медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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