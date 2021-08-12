На Камчатке рухнул в озеро вертолёт с туристами: на борту были петербуржцы

Ночью 12 августа на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке упал в озеро вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек.

По информации 78.ru, среди пассажиров были в том числе жители Петербурга. РИА "Новости" уточняет, что вертолёт с 13 туристами и тремя членами экипажа рухнул в Курильское озеро в районе 00:50.

На место оперативно направились сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Согласно предварительным данным, погибли 8 человек, ещё восемь – в списках пострадавших. Последние были доставлены в больницу в Петропавловске-Камчатском, именно среди них и оказались петербуржцы.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту крушения вертолёта. У озера работают оперативники и сотрудники прокуратуры.

На данный момент приоритетными версиями ЧП считаются отказ двигателей воздушного судна и ошибка пилотирования.

В поисково-спасательных работах задействованы 45 специалистов. ТАСС сообщает, что упавший борт находится на глубине 135 метров, однако у прибывших на место водолазов нет должного оборудования для спуска на такие дистанции.