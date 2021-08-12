Правительство выделило ещё 46 млрд рублей на выплаты работающим с COVID-19 медикам

Медицинским сотрудникам, задействованным в работе с коронавирусными больными, выделили ещё 46,3 млрд рублей на дополнительные выплаты, соответствующий документ уже подписал глава правительства Михаил Мишустин, информирует пресс-служба кабмина.

Премьер-министр напомнил, что борьба с пандемией ещё не окончена, множество медиков ежедневно трудятся в "красных" зонах, помогая заражённым COVID-19. Власти, заявил Мишустин, будут и дальше продолжать их поддерживать.

Средства на выплаты медикам выделят из резервного фонда, деньги они должны получить до ноября текущего года.

Не так давно, напомним, на работу мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусом было дополнительно направлено 127,6 млн рублей.