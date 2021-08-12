Третий из пятерых сбежавших в Подмосковье арестантов сдался полиции

Один из сбежавших из изолятора временного содержания города Истра в Подмосковье сдался полиции, таким образом, поймано трое беглецов из пяти, передает РИА "Новости".

Имя сдавшегося не называется. Источник агентства утверждает, что среди уже пойманных все еще нет Александра Мавриди, которого обвиняют в убийстве "мясного короля" – бизнесмена Владимира Маругова. Мавриди считают самым опасным из этой группы беглецов.

Еще двух сбежавших – Дениса Грозаву и Ивана Цуркану – поймали накануне: они скрывались в съемной квартире в Подольске. В месте с ними задержали и арендаторов квартиры: следствие считает, что они сознательно укрыли беглецов.

Пятеро арестантов сбежали из ИВС в Истре 6 августа, вероятно, открыв двери с помощью гаечного ключа. СК считает, что им помогли сотрудники изолятора. В отношении них возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).