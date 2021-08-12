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Турчак раскритиковал Миронова, заявившего, что при Матвиенко Совфед стал "скучноват"

фото ЗакС политика Турчак раскритиковал Миронова, заявившего, что при Матвиенко Совфед стал "скучноват"

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак с негодованием отнёсся к заметке лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова о том, что при Валентине Матвиенко государственный орган стал "скучноват". Своими соображениями относительно государственного органа эсер поделился в интервью Znak.com.

Среди прочего, Миронов сказал, что с появлением Матвиенко Совфед стал представлять собой "ссыльное" место для "отработавших" своё региональных глав.

"Мне кажется, [в Совфеде] стало скучновато. <…> Даже не то, чтобы с её приходом, Валентина Ивановна системный человек, очень опытный политик. Я вижу по составу [сенаторов], что действительно похоже, что [в Совфед] отправляют губернаторов, которые отработали и которым, как вы говорите, не светит „Лефортово". Их туда ссылают. И это как-то не очень хорошо. Но это мое субъективное мнение", - высказался Миронов.

В ответ Турчак, сам некогда глава Псковской области, которую и по сей день представляет в Совфеде, заявил, что не лидеру СР судить о том, что собой ныне представляет верхняя палата федерального собрания, так как в своём политическом "багаже" он не имеет губернаторского опыта.

"Кому угодно, но не ему следует давать оценку работы верхней палаты парламента. Я работал в Совете Федерации и в бытность, когда его возглавлял Сергей Миронов, и сейчас, под руководством Валентины Ивановны Матвиенко. И могу с уверенностью сказать, что это две большие разницы", - цитирует Турчака пресс-служба "Единой России".

Будучи спикером Совфеда, эсер, по мнению Турчака, лоббировал только собственные интересы – например, не согласовывая кандидатуры сенаторов.

"Человек, который никогда в жизни не работал в органах исполнительной власти, на земле, с людьми, позволяет себе высказываться о бывших главах регионов в пренебрежительной форме. Губернаторский хлеб – один из самых тяжелых. А тот опыт, которым обладают мои коллеги – бывшие губернаторы, хотя бывших не бывает, позволяет эффективно решать любые задачи", - резюмировал посыл Турчак.

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