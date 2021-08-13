           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:33

В Смольном рассчитывают на смешанный формат обучения в вузах

фото ЗакС политика В Смольном рассчитывают на смешанный формат обучения в вузах

Новый учебный год в петербургских вузах с высокой долей вероятности будет проходить в смешанном формате - как очно, так и онлайн, сообщил глава комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Руководство университетов будет принимать решения согласно предписаниям Роспотребнадзора. Ввиду пандемии COVID-19 вузы уже приспособились к работе в различных форматах, главное - сохранить качество образования и здоровье студентов и педагогов, указал Максимов.

"Идет постоянная разъяснительная работа с преподавателями, сотрудниками и студентами о важности вакцинации. Все принятые городскими вузами решения будут соответствовать <...> требованиям Роспотребнадзора в соответствии со складывающейся эпидемической ситуацией", - цитирует Максимова "Петербургский дневник".

Приступить к смешанной форме обучения готовы в ИТМО: там заверили, что иностранные студенты, которые не могут приехать в Петербург, получат возможность посещать лекции онлайн. При этом попасть на очные занятия можно будет, только предоставив два отрицательных ПЦР-теста.

Напомним, накануне в Смольном известили, что в городские вузы подано рекордное количество заявлений на поступление - более 700 тысяч.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru