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ФАС борется с повышением цен на отели во время крупных международных мероприятий

фото ЗакС политика ФАС борется с повышением цен на отели во время крупных международных мероприятий

Федеральная антимонопольная служба разработала механизм, позволяющий избежать роста цен на проживание в отелях во время проведения крупных международных форумов и спортивных мероприятий, который в России регулярно случается, передает "Российская газета". Наиболее характерным примером чиновники называют ежегодный Петербургский международный экономический форум, в ходе которого в течение последних лет цены на некоторые категории номеров завышались семикратно.

Предлагаемый принцип регулирования цен достаточно прост: в пояснительной записке к инициативе указывается, что "предельная цена на гостиничные услуги в сутки рассчитывается для каждого номера средства размещения исходя из базовой среднегодовой цены на гостиничные услуги в сутки".

"Коэффициент определит правительство, ФАС предлагает сам механизм, методику расчета цен на гостиничные номера, учитывающую объективные критерии. Сейчас законопроект находится в стадии обсуждения", - рассказали журналистам в ведомстве.

Поправки влекут за собой и изменения в КоАП. Так, должностным лицам будет грозить штраф 20-50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - 0,01-0,05% размера суммы совокупной выручки, юрлицам - 0,03-0,1% от выручки.

В случае утверждения закона отелям станет невыгодно также скрывать максимальные цены на тот или иной номер: за это полагаются штрафы от 20 до 500 тысяч рублей, в зависимости от юридического статуса нарушителя.

В Ростуризме инициативу одобрили.

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