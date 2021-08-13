"Почта России" открыла сеть почтаматов для выдачи заказов в Петербурге и Ленобласти

Государственный монополист, компания "Почта России" объявила о запуске почтаматов, через которые можно получить заказы, сделанные через интернет-магазины, сообщает пресс-служба организации. На сегодняшний день на территории Петербурга и Ленинградской области таковых уже насчитывается свыше 170.

"Помимо уже действующих устройств, осенью мы планируем установку еще 100 почтоматов на Северо-Западе: 80 - в Северной столице и Ленинградской области, а также 20 - в других областях региона", - цитирует ТАСС слова замдиректора "Почты России" по электронной коммерции на Северо-Западе Елены Васильевой.

Всего по стране уже действует более 500 почтаматов, к зиме планируется оснастить ими 37 наиболее крупных городов. Расположат их в торговых, бизнес-центрах, на заправках, транспортных узлах и в самих почтовых отделениях.