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Петербург может принять летнюю Олимпиаду в 2036 году

фото ЗакС политика Петербург может принять летнюю Олимпиаду в 2036 году

Россия собирается подать заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году: в числе городов-претендентов - Петербург и Казань, известил министр иностранных дел Сергей Лавров.

При этом, уточнил глава МИД, окончательное решение, равно как и подготовка соответствующих запросов, остаётся в компетенции правительства.

"Рассматривается, да. И готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер, Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню", - цитирует РИА "Новости" ответ Лаврова на вопрос об Играх 2036 года, прозвучавший в ходе встречи министра с призёрами ОИ-2020.

Как ранее отмечал министр спорта РФ Олег Матыцин, у России имеется всё необходимое для полномасштабного проведения мероприятия такого уровня, поэтому конкуренция среди городов-заявителей будет жесткой.

Напомним, что на завершившихся не так давно Играх в Токио РФ взяла 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Сборная заняла пятое место в итоговом зачёте.

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