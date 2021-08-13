Вслед за СПбГУ справки о вакцинации не будут требовать и у студентов ГУАП

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) не станет требовать от своих студентов справки о пройденной вакцинации от COVID-19.

"При заселении в общежития администрация будет просить предъявить сертификат о вакцинации, если такой имеется у обучающегося, с целью сбора статистических данных. Отсутствие сертификата не будет основанием для непоселения в общежитие или недопуска к посещению учебных занятий. Наличие ПЦР-тестов также является не обязательным. Администрация вуза будет вести агитационную работу по вакцинированию и пропаганду здорового образа жизни обучающихся, в течение всего семестра прививочные пункты будут работать в зданиях и общежитиях университета", - поделились в разговоре с "Петербургским дневником" в ГУАП.

В вузе подчеркнули также, что гарантируют своим студентам качество обучения как в очном формате, так и онлайн.



Напомним, ранее в СПбГУ заявили о необходимости справок о вакцинации от всех заселяющихся в университетские общежития. Однако после обращения Минобрнауки от данной идеи отказались.