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Новости 13:56

Навальный: Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени

фото ЗакС политика Навальный: Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени

Находящемуся в покровской ИК-2 оппозиционеру Алексею Навальному вручили обвинение по новому делу, в котором он обвиняется в создании "организации, посягающей на личность и права граждан". Текст, как следует из последнего поста в Instagram политика, сильно удивил его, заставив "трясти головой и протирать глаза".

"В 2021 году я решил стать экстремистом и нарушить права ряда милейших граждан, заработавших миллиарды на коррупции. А еще опубликовать фильм "Дворец для Путина" (это отдельно в постановлении указано). Я долго сидел и думал, как же мне лучше совершить ужасные преступления? И придумал: мотну-ка я в прошлое и зарегистрирую организацию, "посягающую на личность и права граждан"", - иронизирует политик.

По его мысли, такое обвинение ему можно было предъявить, только допуская, будто он владеет машиной времени, поскольку десять лет назад, когда создавались ныне запрещенные организации, о будущих обвинениях в их адрес не шло и речи.

"Ну что же, хорошо хоть следователи путинского СК пока не догадались, что я еще и в более раннюю точку времени заглядывал. Думаете, почему динозавры вымерли? Ничего, паззл моего гениального замысла скоро сложится, и вы все поймете", - заканчивает свою саркастическую трактовку нового дела Навальный. 

По ч. 2 ст. 239 оппозиционеру грозит до трех лет колонии. Следствие в материалах дела указывает, будто он, зная о "противоправном характере" митингов нынешнего января, вместе с соратниками распространял призывы к выходу на них. При этом проблема не ограничивается митингами последнего времени, а затрагивает саму суть деятельности организации "навальнистов".

"В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом  Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к  совершению противоправных деяний", - сообщал 11 августа СК.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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