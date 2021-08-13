Главный технолог Ленинградского зоопарка стал фигурантом коррупционного дела

Прошедшие в ночи в Ленинградском зоопарке обыски привели к возбуждению уголовного дела в отношении главного технолога учреждения, специалиста задержали, оповестили в региональном Следственном комитете.

Мужчину заподозрили в преступлении по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

Как полагают следователи, он якобы мог получить взятку в полмиллиона рублей за оказание содействия в заключении договора между зоопарком и предпринимателем. Технолога взяли с поличным в момент получения денег.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

"Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмировали в СК.