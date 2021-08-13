ФАС проверяет крупные торговые сети из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба, сославшись на большой поток жалоб, касающихся роста цен в крупных торговых сетях, занялась антикартельной проверкой, о чем сообщает пресс-служба ведомства. В особенности чиновников волнует профилактика "необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров".

Проверки коснулись X5 Group ("Пятерочка", "Карусель", "Перекресток"), сетей "Лента" и "Магнит". Выясняется наличие потенциального антиконкурентного сговора между этими участниками рынка.

"В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен", - гласит сообщение.

Примечательно, что, согласно последнему сообщению от службы, деятельности антимонопольщиков препятствуют охранники магазинов "Магнит", попросту не пропуская чиновников в здания. За это представителям компании уже пообещали привлечение к административной ответственности.