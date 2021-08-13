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Новости 16:22

В центре Пскова археологи раскопали церковь XIII века

фото ЗакС политика В центре Пскова археологи раскопали церковь XIII века

Во время реконструкции здания бывшего кинотеатра "Октября" во Пскове археологи наткнулись на фрагмент древней церкви, передает пресс-служба региональной администрации. Как выяснилось, речь идет о церкви Воздвижения креста Господня, история которой насчитывает более восьми столетий.

"На месте, именуемом Княжьим двором, обнаружен угол церкви Воздвижения креста господня XIII века. Работы будут проводиться только в местах вторжения в культурный слой. После этого раскоп законсервируем. При этом реставрация объекта останавливаться не будет", - говорится в сообщении.

По мнению начальника проводимых археологических работ, Марины Кулаковой, ее коллеги занимаются самым любопытным местом в городе, поскольку здесь еще ни разу не велось профессиональных раскопок. Ее команда уже вышла на след канализации екатерининских времен в исправном состоянии, и теперь она ожидает в ближайшее время "докопаться" до берестяных грамот времен русского Средневековья.

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