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Суд взыскал с Волкова полмиллиона рублей по иску Пригожина

фото ЗакС политика Суд взыскал с Волкова полмиллиона рублей по иску Пригожина

Считающийся приближенным к Кремлю бизнесмен, глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин выиграл очередной судебный процесс по своему иску против российских оппозиционеров. На этот раз суд в Твери признал обоснованными его претензии к ближайшему сподвижнику Алексея Навального, Леониду Волкову. Пригожин, в очередной раз посчитавший свое имя опороченным в социальных сетях, добился взыскания с ответчика 500 тысяч рублей.

"Так как Леонид Волков находится в федеральном розыске, в целях соблюдения прав ответчика суд обеспечил представление его интересов адвокатом за счёт государства", - сообщила пресс-служба "Конкорда".

Ранее Пригожин регулярно добивался взысканий штрафов с Алексея Навального, Любови Соболь и, чаще всего, с Владимира Милова (последний не раз хвастался тем, что не заплатил и не заплатит Пригожину ни одной копейки). Все эти дела были связаны либо с клеветой, либо с нанесением ущерба личной и деловой репутации. 

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