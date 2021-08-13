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Новости 18:44

У Эрмитажа появились претензии к лидеру Rammstein из-за прав на цифровые изображения

фото ЗакС политика У Эрмитажа появились претензии к лидеру Rammstein из-за прав на цифровые изображения

Руководство Государственного Эрмитажа через официальный канал в Telegram выразило недовольство действиями немецкого музыканта Тилля Линдеманна, который нынешней весной с разрешения музея снял клип под названием "Любимый город" в его стенах.

"На днях стало известно, что господин Линдеманн выпускает серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съёмок. Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием "Hermitage Edition", не было и не могло быть согласовано с музеем", - говорится в заявлении.

Представители Эрмитажа указывают также, что письменные предостережения и претензии представители лидера Rammstein проигнорировали, и теперь полученные без разрешения цифровые изображения интерьеров стали предметами электронной торговли. В "банальное незнание" правовой стороны дела руководство государственного музея отказывается верить.

"Дело в том, что господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

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