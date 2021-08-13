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После семи лет ремонта для публики открывают апартаменты Николая II в Царском Селе

фото ЗакС политика После семи лет ремонта для публики открывают апартаменты Николая II в Царском Селе

После многолетней реставрации в государственном музее-заповеднике "Царское Село" открыли 13 интерьеров Александровского дворца, включая личные апартаменты последней императорской семьи. Как сообщается на сайте музея, с 2012 года работы финансируются главным образом из средств Министерства культуры, а также за счет благотворителей и собственных средств музея. Любой желающий сможет попасть в царские комнаты уже с субботы, 14 августа.

"Это место связано с поворотными историческими моментами, судьбами нескольких поколений Романовых. Последние годы все наши силы, стремления и мечты были связаны с реставрацией дворца. Это проект невероятной сложности, и вот, наконец, мы можем немного выдохнуть – первый этап пройден", - произнесла на церемонии директор музея-заповедника Ольга Таратынова.

Вместе с ней на мероприятии взяли слово вице-губернатор Борис Пиотровский и директор Департамента музеев и внешних связей Минкульта Александр Воронко.

Раньше 2023 года окончание реставрации Александровского дворца не планируется.

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