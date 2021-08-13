Милонов выступает за оптимизацию деятельности Пенсионного фонда

Петербургский депутат Госдумы Виталий Милонов нашел разумным сокращение расходов на Пенсионный фонд, сочтя все менее обоснованными бюджетные траты на то, что способен выполнять искусственный интеллект.

"Большинство функций, которые выполняет Пенсионный фонд, пока никто не слышит, и чиновников, скажу по секрету, может выполнять компьютерный алгоритм, специальные компьютерные программы, которые безошибочно будут рассчитывать все вводимые данные. Это не творческая мастерская, где Вячеслав Бутусов пытается сочинить песню, это просто отработка инструкций", - поделился он мнением в авторской программе на радио "Комсомольская правда – Петербург".

Более того, единоросс практически уверен, что главные специалисты по банковскому делу, такие, как Герман Греф (Сбербанк) и Андрей Костин (ВТБ), имея в подчинении подобную структуру, незамедлительно бы ее оптимизировали. Претензии Милонова распространяются также на условия, в которых привыкло существовать руководство фонда, например, на само здание.

"Архитекторы просто дрянные, им нужно запретить въезд в Петербург, этим архитекторам. Дальше Бологого – ни ногой. Я думаю, что самое лучшее, что можно с этим зданием сделать для Петербурга, глядя в чистые глаза Чарльза Камерона, – это снести к чертям собачьим это здание, это будет триумф победы, триумф воли петербуржца над татаро-монгольским игом, которое выразилось в Петербурге в виде этой архитектуры", - заявил политик.

Наконец руководство организации, не полюбившейся Милонову, по его мнению, не заслуживает того, чтобы постоянно закупать себе автотранспортные средства. Депутат настаивает на том, чтобы оно перемещалось исключительно на трамваях.