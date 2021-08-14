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Новости 16:19

Рухнувшая в Летнем саду 260-летняя липа задела "Аллегорию сладострастия"

фото ЗакС политика Рухнувшая в Летнем саду 260-летняя липа задела "Аллегорию сладострастия"

На территории Летнего сада из-за сильного ветра рухнула 260-летняя липа, сообщили представители садов Русского музея в "ВКонтакте".

На опубликованных фотографиях видно, что липа задела скульптуру "Аллегория сладострастия". После реконструкции на рубеже 2000-2010-х годов оригиналы скульптур хранят в Михайловском замке, вместо них в Летнем саду стоят их копии. Таким образом решили сохранить монументы от непогоды и вандалов.

Представители Летнего сада напомнили, что садам Русского музея более 300 лет и на их территории растет много старовозрастных деревьев. Так что петербуржцев призвали быть осторожными и очень внимательными, поскольку прогулка по саду в ветреную погоду может оказаться опасной. 

В Петербурге 14 августа довольно ветрено и прошли кратковременные дожди. Управление МЧС по городу предупредило, что погодные условия могут ухудшиться.


фото: САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ / "ВКонтакте"

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