Рухнувшая в Летнем саду 260-летняя липа задела "Аллегорию сладострастия"

На территории Летнего сада из-за сильного ветра рухнула 260-летняя липа, сообщили представители садов Русского музея в "ВКонтакте".

На опубликованных фотографиях видно, что липа задела скульптуру "Аллегория сладострастия". После реконструкции на рубеже 2000-2010-х годов оригиналы скульптур хранят в Михайловском замке, вместо них в Летнем саду стоят их копии. Таким образом решили сохранить монументы от непогоды и вандалов.

Представители Летнего сада напомнили, что садам Русского музея более 300 лет и на их территории растет много старовозрастных деревьев. Так что петербуржцев призвали быть осторожными и очень внимательными, поскольку прогулка по саду в ветреную погоду может оказаться опасной.

В Петербурге 14 августа довольно ветрено и прошли кратковременные дожди. Управление МЧС по городу предупредило, что погодные условия могут ухудшиться.







фото: САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ / "ВКонтакте"