"Ленинский комсомол" предложил установить памятник Фиделю Кастро в Петербурге

Петербургское отделение "Ленинского комсомола" запустило петицию с предложением установить в Петербурге памятник Фиделю Кастро. На 17:50 ее подписали восемь человек, петиция адресована комитету по градостроительству и архитектуре.

13 августа исполняется 95 лет со дня рождения Кастро. По словам представителей движения, политик был "другом города-героя Ленинграда" и посетил его в 1963 году.

"Неоценим личный вклад Фиделя Кастро в дело обеспечения международного мира и безопасности, жителям Ленинграда, Санкт-Петербурга не надо напоминать, что такое мир и как важен он на планете", - считают в "Ленинском комсомоле".

Члены движения напомнили, что в Петербурге есть улица Сантьяго-де-Куба, так что они предлагают установить памятник Кастро на ней. Авторы петиции считают, что это будет "способствовать культурному развитию города и развитию благоприятной городской среды, станет центром притяжения молодежи, туристов, всех жителей города".

Кастро умер в ноябре 2016 года. Сам он просил не воздвигать памятники в его честь и не называть его именем площади и улицы на Кубе: об этой его воле сообщил перед похоронами брат команданте Рауль Кастро. После этого депутаты парламента Кубы единогласно проголосовали за закон, запрещающий использовать имя Кастро и устанавливать ему монументы в стране.

В 2016 - 2017 году руководитель фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова уже предлагала установить памятник Кастро в Петербурге. Однако комиссия по культуре и образованию городского парламента проголосовала против этой идеи.

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