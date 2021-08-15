В РФ выявили еще 21,6 тысяч случаев заражений коронавирусом, в Петербурге - 1668

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 520 случаев инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 816, а сумели поправиться 16 426 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1954 новых больных, в Петербурге – 1668 (на 9 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1359. За прошедшие сутки в Петербурге поправился 1561 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 43 (накануне – 48).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.