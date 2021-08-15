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В Петербурге ожидаются ветер и кратковременные дожди

фото ЗакС политика В Петербурге ожидаются ветер и кратковременные дожди

В воскресенье 15 августа синоптики прогнозируют облачную погоду в Петербурге, усиление ветра и непродолжительные дожди. Об этом, в частности, пишет в своем Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Северная столица будет ощущать влияние тыловой, более холодной части циклона", - рассказал эксперт.

Порывистый ветер будет дуть с юго-запада, температура ожидается в среднем в районе 20 градусов, а атмосферное давление ожидается ниже нормы - на уровне 752 мм. В начале следующей недели петербуржцы будут иметь дело с продолжительными дождями.

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