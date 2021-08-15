           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:25

Фигуранту "московского дела" Суровцеву снова поменяли место отбывания срока

фото ЗакС политика Фигуранту "московского дела" Суровцеву снова поменяли место отбывания срока

Москвич Сергей Суровцев, осужденный на 2,5 года в связи с митингами за допуск независимых депутатов в Мосгордуму в 2019 году, в очередной раз "нашелся" в новом учреждении ФСИН. Теперь, как сообщает Telegram-канал "Арестанты 212", он отбывает наказание на территории колонии-поселения №4 в Рязанской области.

В период следствия 32-летнего Суровцева уже перемещали из одного СИЗО в другое, что становилось неожиданным для его окружения: после московского изолятора его этапировали в тверской. До июля нынешнего года активист находился уже в пенитенциарном учреждении на территории Рязанской области.

На несанкционированном митинге лета 2019 года Суровцев, с точки зрения суда и следствия, провинился тем, что попал металлическим ограждением по пальцам росгвардейца.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru