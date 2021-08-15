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Новости 15:15

Петербургскую консерваторию отремонтируют с опережением сроков

фото ЗакС политика Петербургскую консерваторию отремонтируют с опережением сроков

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому долгожданная реставрация и реконструкция здания петербургской Консерватории им. Римского-Корсакова должна будет завершиться на год раньше положенного срока, а именно в 2024 году.

Увеличенные темпы работ повлияли и на распределение их финансирования из федерального бюджета. Более 10,4 млрд рублей, которые планировалось выделить в 2024-2025 годах, будут перечислены на подрядные работы в 2022-2023 годах.

"В предыдущие годы на реконструкцию консерватории было выделено 4,9 млрд рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит более 15,5 млрд рублей", - говорится в правительственном сообщении.

Напомним, что восстановление здания консерватории сопровождается многолетними скандалами: с 2012 года не раз менялся подрядчик, ремонт практически не двигался с места. В прошлом году вице-премьер Дмитрий Чернышенко, осматривавший объект, назвал ситуацию постыдной. На данном этапе работы ведутся уже по непосредственному поручению президента. 

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