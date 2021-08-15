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Новости 16:49

Лукашенко считает причиной распада СССР "безмозглость" Горбачева и Ельцина

фото ЗакС политика Лукашенко считает причиной распада СССР "безмозглость" Горбачева и Ельцина

Руководящий более 27 лет Белоруссией президент Александр Лукашенко, вспоминая провалившийся августовский путч членов ГКЧП тридцатилетней давности, назвал тех, кого считает виновными в роспуске и упразднении Советского Союза.

"Ну, конечно — Ельцин и Горбачев", - произнес он в фильме о ГКЧП, вышедшем на телеканале "Россия 1".

По мнению несменяемого белорусского правителя, "личные отношения, личная драка за власть" между Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным перенеслась на всю страну и отразилась на ее преждевременной "кончине". Особого внимания Лукашенко удостоилось подписание знаменитых Беловежских соглашений в конце 1991 года, ознаменовавших собой распад СССР и получение суверенитета всеми союзными республиками.

"Беловежская пуща … это стало местом случайным распада Советского Союза, и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной", - заявил белорусский лидер.

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