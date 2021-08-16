В Петербурге при получении взятки задержали таможенника, руководящего антикоррупционным отделом

Петербургские правоохранители взяли с поличным при получении взятки начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало, информирует РЕН ТВ.

Как итог, борец с коррупцией стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Обстоятельства задержания Розсыпало уточняются, известно, что следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Руководителем обозначенного отдела мужчина проработал около года. Сведений о его успехах на занимаемом посту ни СМИ, ни в таможне не приводят.