В России выявили минимум новых случаев COVID-19 за последние полтора месяца

В России за сутки 15 - 16 августа выявлено 20 765 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимальное значение за последние полтора месяца, с 29 июня.

Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлен 6 621 601 случай заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 171 305 человек. 806 летальных исходов зарегистрированы за последние сутки: эта цифра держится вышел планки в 800 случаев уже пятый день подряд.

В Петербурге и в Москве зафиксированы самые низкие показатели за последние месяцы. В Петербурге заболели еще 1 383 человека: это минимум с 29 июня. По данным штаба, всего в городе COVID-19 заболели 557 993 человека с марта 2020 года. Еще 44 смерти признаны связанными с коронавирусом, всего, по официальным данным, от болезни скончались 20 025 петербуржцев.

В Москве выявили 1 489 новых случаев заболевания. Это минимальное значение с 31 марта. В Подмосковье заразились еще 1 362 человека.