В Петербурге сократилось количество COVID-госпитализаций: за сутки в стационары попали 145 больных

Количество суточных COVID-госпитализаций в Петербурге продолжает падать: так, в городские стационары за последние 24 часа попали 145 больных, указывается в "Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб", который публикует Смольный.

Следует напомнить, что в конце прошлой недели в среднем по 300 человек в день попадали в ковидные отделения больниц. На пике третьей волны уровень госпитализации держался на отметке выше 1000.

Пациентов с COVID-19 в городе на Неве принимают 18 медучреждений. Из доступных для зараженных 6 643 коек заняты 4 957. В реанимации лежат 500 пациентов, к ИВЛ подключены 230. Амбулаторно лечится 36 251 петербуржец.

За сутки начали курс вакцинации 2 793 человека, а завершили - 7 066. Соответственно, к сегодняшнему дню в городе привились 1,41 млн человек, а полностью вакцинировались - 1,24 млн. В запасе - 261 тысяча доз вакцин.