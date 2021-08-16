Смольный и Роспотребнадзор закрыли пять баров после рейда по улице Рубинштейна

Сотрудники комитета по контролю за имуществом, Роспотребнадзора и полиции по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова прошлись рейдом по барам на улице Рубинштейна, сообщили в Смольном.

Поводом для проверок стали жалобы граждан. Чиновников интересовало, как заведения соблюдают меры ограничения по коронавирусу и земельное законодательство. В проверках им помогали сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества и комитета по промышленной политике.

По итогам рейда пять баров на улице Рубинштейна были закрыты. Чиновники нашли в них многочисленные нарушения санитарных требований, а в двух из них еще и продавали алкоголь без лицензии. В одном из баров нашли баллоны "со смесью неизвестного происхождения". Владельцев заведений привлекут к административной ответственности, юрлицам грозит штраф до 300 рублей.

Заодно чиновники проверили летние терассы кафе, обследовав 46 земельных участков. На восьми из них, по их словам, столы, стулья и зонты разместили незаконно. Мебель изъяли и отправили на склад временного хранения, а владельцев этих кафе теперь ждет административная ответственность за самовольное размещение элементов благоустройства.