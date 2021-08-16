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Путин присвоил главкому ВКС Сергею Суровикину звание генерала армии

фото ЗакС политика Путин присвоил главкому ВКС Сергею Суровикину звание генерала армии

Российский глава Владимир Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковнику Сергею Суровикину звание генерала армии. Президентский указ размещён на портале правовой информации.

В документе не указаны причины, по которым Суровикин был удостоен обозначенного звания.

Добавим, 19 августа исполняется 30 лет со дня путча ГКЧП. В 1991 году Сергей Суровикин руководил 20-м батальон Таманской дивизии. Он находился внутри БМП, которое задавило Дмитрия Комаря, Илью Кричевского и Владимира Усова, которые впоследствии получили первые звания Героев РФ.

После поражения участников заговора ГКЧП Суровикин в течение полугода находился в "Матросской тишине", после чего его признали невиновным, поскольку он как военный вынужден был подчиняться приказам руководства.

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