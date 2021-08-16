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Дрозденко смягчил "антивирусные" меры в Ленобласти

фото ЗакС политика Дрозденко смягчил "антивирусные" меры в Ленобласти

Областной глава Александр Дрозденко внёс коррективы в "антивирусное" постановление правительства региона, отчитались в пресс-службе локальной администрации.

Документ частично снимает установленные в ряде сфер ограничения. Так, Киришский район переводится в красную зону, Кингисеппский - в желтую, Волховский - в зелёную.

В зеленой зоне школьникам разрешается приходить на линейку 1 сентября без ограничений. В красной к мероприятиям допускаются до 500 детей и родителей, в помещении могут находиться при этом до 300 человек; в желтой - на открытом воздухе до 700 человек, в помещении - до 500.

"С ограничениями разрешены массовые мероприятия: до 500 человек в красной зоне, до 1000 - в желтой и до 3000 - в зеленой. Аналогичные требования для спортивных мероприятий, но зрители должны занимать не более 50 процентов от мест их проведения", - указывается в документе за подписью Дрозденко.

Кроме того, в Ленобласти позволили начать работу уличным ярмаркам. Циркам можно пускать на представления лишь ограниченное количество зрителей: в красной зоне - до 50% заполненности зала, в желтой - до 75%, в зеленой - любое количество.

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