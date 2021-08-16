Имущество умерших одиноких россиян предложили передавать муниципальным властям

В правительстве обсуждают идею передавать имущество умерших одиноких людей муниципальным округам, пишет РАПСИ со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

По его словам, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу. Он пояснил, что законопроект "наделяет муниципальные округа полномочиями наследовать выморочное имущество, то есть не востребованное после смерти собственника".

"По каким-то причинам у умершего либо отсутствуют наследники, либо они не претендуют или не могут претендовать на наследство. В таком случае имущество будет переходить муниципалитету", - пояснил Груздев.

Он добавил, что такое имущество может быть продано на торгах. По словам Груздева, если речь идет о квартире, то обычно ее включают в соответствующий жилищный фонд социального использования и передают очередникам, которые имеют право на обеспечение жильем. В качестве примера он привел Петербург: в 2019 году Смольный оформил в собственность города 17 квартир и 10 комнат (долей).