Счётная палата изучит финансовую деятельность СПбГУ

Аудиторы Счётной палаты приступают к проверке двух главных вузов России - СПбГУ и МГУ, уведомили "Фонтанку" в пресс-службе ведомства.

Специалисты СП должны будут оценить, как оба университета реализовали собственные программы развития.

"Проверка запланирована в 2020 году в рамках комплексного анализа программ развития университетов. Предыдущие проверочные мероприятия по данной теме были посвящены реализации государственной программы 5–100, в рамках которых Счетной палатой был охвачен 21 вуз", - рассказали в СП.

Аудит продлится до четвёртого квартала текущего года, заниматься им будет эксперт СП Дмитрий Зайцев.

В 2017 году постфактум проведённой проверки Счётная палата заявила, что СПбГУ неэффективно потратил полмиллиарда рублей.