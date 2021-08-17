Более 130 петербургских водителей наказали за парковку на газонах с начала июня

С начала июня в Петербурге наказали 133 водителей, оставивших вопреки правилам свои автомобили на газонах, проинформировали в пресс-службе ГАТИ.

При этом из всех назначенные штрафы оплатили лишь семь человек — на сумму 21 тысяча рублей.

В тоже время за август всего автомобилисты уже накопили штрафов на почти 700 тысяч рублей.

Практически половина из выписанных "санкций" приходится на два штрафа машинам, принадлежащим юрлицам.

"Среди нарушителей нам встречаются и такие, которые не только оставляют авто на газоне, но и используют архивные знаки или даже чужие номерные знаки. Информацию о таких автомобилях мы направляем напрямую в ГИБДД", - уведомили в ГАТИ.

Напомним, не так давно петербургское Заксобрание утвердило штрафы за парковку автомобилей на газонах: так, для рядовых горожан он составляет 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 40 тысяч, для юрлиц — от 150 до полумиллиона рублей.