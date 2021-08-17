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Мосгорсуд отклонил жалобу Навального на решение ФСИН поставить его на учёт как склонного к побегу

фото ЗакС политика Мосгорсуд отклонил жалобу Навального на решение ФСИН поставить его на учёт как склонного к побегу

Городской суд Москвы оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Алексея Навального на решение Преображенского райсуда о признании законным постановления ФСИН, информирует объединённая пресс-служба судебных инстанций Москвы.

Ранее ФСИН поставила Навального на профилактический учет как лицо, склонное к побегу.

"В возложении обязанности на ответчика по устранению допущенных нарушений было отказано", - уточнили в судебной пресс-службе, добавив, что решение обрело легитимную силу.

В июне в СМИ появились выдержки из судебных документов, в которых указывалось, что поводом для постановки политика на учёт послужили его шутки про желание и готовность сбежать, высказанные в присутствии сотрудников ФСИН.

Напомним, из-за статуса "склонного к побегу" сидящий в покровской ИК-2 Навальный стал подвергаться регулярным ночным побудкам, вскоре после чего объявил протестную голодовку, которая продлилась почти месяц.

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