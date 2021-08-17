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Дмитрий Быков: Россия закрепощение встречает с эйфорией особого рода

фото ЗакС политика Дмитрий Быков: Россия закрепощение встречает с эйфорией особого рода

Писатель и публицист Дмитрий Быков, констатируя все большее ограничение политических свобод в России, отметил, что это не фатальное явление. Парадоксальным образом, по его историческим наблюдениям, россияне в некоторые периоды одинаково сильно жаждут как свободы, так и ее отсутствия.

"Это путь несколько истерического бросания из одного цикла в другой. Оно бесценно для историка. Мы можем все на своем веку пронаблюдать. Закручивание гаек, раскручивание гаек. Эйфорию свободы, эйфорию закрепощения. У нас историю можно писать, глядя в окно. И в этом наше главное преимущество", - рассудил литератор в интервью "Эху Москвы".

Быков сравнил добровольное принятие несвободы с возвращением в российскую непогоду из тропиков после отпуска: "Это какое-то горькое счастье".

"С этим ощущением Россия плюхается в тоталитаризм. С нами иначе нельзя, нас можно только палкой, это наш путь. Потом она с такой же легкостью это сбросит и памятники все тоже сбросит", - обнадежил писатель интервьюера.

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