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Около 10 тысяч лечащихся на дому от коронавируса петербуржцев получили пульсоксиметры

фото ЗакС политика Около 10 тысяч лечащихся на дому от коронавируса петербуржцев получили пульсоксиметры

Бесплатные приборы для измерения насыщения крови кислородом, пульсоксиметры, получили 9714 петербуржцев, которые поправляются от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, сообщает пресс-служба Смольного.

"Очень важно обеспечить постоянный контроль за состоянием пациентов, которые проходят лечение на дому. Это позволяет своевременно принять решение о госпитализации, снизить нагрузку на участковых врачей и на инфекционные стационары", - приводятся слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что после полного выздоровления приборы отправляются в учреждения здравоохранения. Всего в нынешнем году за счет городского бюджета закупили 21 тысячу пульсоксиметров.

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