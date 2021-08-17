Член ЛДПР предложила Беглову и Плугину ввести электронные очереди в отделах миграции

Председатель комитета по борьбе с коррупцией при петербургском отделении ЛДПР Анна Замараева 17 августа обратилась к начальнику регионального МВД Роману Плугину с просьбой разместить в отделах миграции системы электронной очереди, чтобы уменьшить очереди живые.

Аналогичные обращения, по ее словам, были направлены губернатору Александру Беглову и в прокуратуру.

"В 4-м отделении (по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан РФ) Отдела по вопросам миграции УМВД по Приморскому району на улице Маршала Новикова 4 корпус 2 выросли гигантские очереди, а в день принимают по 10-14 человек. Заявители вынуждены занимать очередь с ночи, чтобы подать документы на получение паспорта и не платить штрафы", - заявила Замараева.

Она также попросила полицию расширить штат и нанять в подразделение по вопросам миграции "дополнительных сотрудников".