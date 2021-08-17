Планировавших уничтожение здания ФСБ в Minecraft канских подростков отпустили из-под ареста и СИЗО

Три подростка из сибирского Канска должны предстать перед судом из-за намерения взорвать построенное в игре Minecraft здание ФСБ. После почти года, проведённого под арестом, несовершеннолетним смягчили меры пресечения, известил у себя в Telegram глава "Агоры" Павел Чиков.

Так, в ходе выездного заседания 1-го Восточного окружного военного суда одного 15-летнего фигуранта разбирательства отпустили из СИЗО домой, а второго, его ровесника, — из-под домашнего ареста, дополнительно разрешив ему ходить в школу и пользоваться интернетом.

Молодого человека, сидевшего около года в изоляторе, также ограничили запретом определённых действий, при этом посещение школы и доступ в Сеть для него по-прежнему закрыты.

Третьего фигуранта дела освободили из СИЗО в мае: за решёткой он провёл почти 11 месяцев. Сразу после выхода ему удалось закончить школу.

Напомним, канских школьников задержали летом 2020 года. Их якобы поймали расклеивающими листовки в поддержку анархиста Азата Мифтахова возле здания местного отделения ФСБ. В переписке молодых людей силовики нашли предложение построить "Майнкрафте" здание ФСБ и виртуально подорвать его.

Изначально подросткам инкриминировали участие в террористическом сообществе, однако в марте текущего года это дело прекратили, предъявив им другие три статьи: незаконное хранение и ношение взрывчатки (ст. 222.1 УК), изготовление (ст. 223.1 УК) и прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК).