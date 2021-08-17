С начала года почти 13 тысяч петербургских медиков получили выплаты за работу с COVID-19

В аппарате курирующего сферу здравоохранения Петербурга вице-губернатора Олега Эргашева известили о материальной поддержке медиков, работающих с коронавирусными больными. Отчёт чиновника приводит пресс-служба Смольного.

"В этом году выплаты по 300 тысяч рублей получили 12 909 медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 29 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 3,8 млрд рублей", - уведомил Эргашев.

Также дополнительная социальная поддержка с марта гарантирована медикам, подхватившим коронавирусную инфекцию с начала года. Выплаты продлили в августе.

Уточним, что в 2020 году поддержку от Петербурга получили 11 178 медработников и члены семей 37 умерших специалистов. Общая сумма выплат составила чуть более 3,7 млрд рублей.