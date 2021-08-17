На Выборгской стороне восстановили бывшую котельную, признанную историческим памятником

Здание бывшей котельной неподалеку от площади Ленина (Лесной проспект, 2к2В) заканчивают капитально ремонтировать, передает строительное издание "Канонер". Предполагается, что принадлежащее Минобороны сооружение его владельцы собирались снести, однако КГИОП своевременно напомнил о том, что оно включено в реестр культурно-исторических памятников федерального значения. По меньшей мере в 2018 году представители руководства Военно-медицинской академии публично демонстрировали свое незнание того, что постройка находится под государственной охраной.

Строительная площадка пока остается на территории, хотя здание уже выглядит отремонтированным и лишено лесов. На своем месте оно появилось в самом конце XIX века.