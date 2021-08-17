Беглов обсудил с "Автодором" перспективы строительства КАД-2 в Петербурге

В ходе своего делового визита в Москву петербургский глава Александр Беглов уже успел встретиться с представителями государственной компании "Автодор" и обсудить перспективы возведения во вверенном ему городе магистрали-дублера КАД.

"Как ожидается, "Автодору" может быть поручено создание автотрассы КАД-2 в интересах агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - комментирует Смольный дискуссию.

Беглов побеседовал с дорожниками о вариантах трассировки новой широтной магистрали, уточнив, что первую кольцевую автодорогу строили близко к городу, так как планы о возведении второго ее "витка" уже обсуждались.

"Мы уже тогда понимали, что одного кольца хватит лет на 15-20 максимум. Действующая кольцевая, особенно ее восточная часть, работает с большой нагрузкой. Прилегающие территории активно осваиваются городом и областью. Через несколько лет КАД подойдет к пределу своей пропускной способности", - считает градоначальник.

В случае если "Автодор" согласится взять на себя КАД-2, проект будет реализован в кратчайшие сроки, уверен Беглов.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по возведению новой кольцевой автодороги вокруг Северной столицы. Ожидается, что решение будет принято до конца осени.