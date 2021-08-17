Глава Роспотребнадзора анонсировала выход пятой отечественной вакцины от COVID-19

В ближайшее время в гражданский оборот будет выпущена еще одна, пятая вакцина от коронавируса, произведенная в России, уведомила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит КП.

Выпуск большего количества антиковидных препаратов позволит блокировать распространение вируса в РФ, подчеркнула главный санитарный врач страны.

Прививки помогают гражданам спастись от новых штаммов COVID-19, указывала ранее Попова, так как он не успевает мутировать, сталкиваясь с вакцинированным человеком.

Напомним, россияне могут привиться четырьмя вакцинами от коронавируса: "Спутник V" ("Гам-КОВИД-вак"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Ранее стало известно, что в петербургском НИИ тестируется съедобный препарат от инфекции.