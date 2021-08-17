Google получил более 10 млн рублей штрафов за неудаление запрещенного контента

В Москве судья мирового участка № 422 Таганского района вынес четыре решения по искам Роскомнадзора в отношении Google, информирует пресс-служба столичных судов.

Так, компанию признали виновной в административном нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ).

По первому иску Google назначили штраф в размере 4 млн рублей, по второму - 1,5 млн рублей, по третьему - 5 млн рублей, по четвертому - еще 1,5 млн.

Какие компания допустила нарушения, не конкретизируется.