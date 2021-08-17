К 95-летию открытия автобусного движения в Петербурге выпустили юбилейную карту "Подорожник"

По случаю 95-летия начала регулярного автобусного движения в Петербурге, приходящегося на сентябрь, в кассах метрополитена можно будет приобрести транспортные карты "Подорожник" в уникальном дизайне, выпущенные ограниченным 10-тысячным тиражом.

Как сообщают в пресс-службе комитета по транспорту, на проездных изображен автобус ЗИС-154 выпуска 1947 года, рассчитанный на перевозку шестидесяти человек.

"Впервые в истории в его салоне появилось отопление, а кресло водителя регулировалось по высоте. Автобусы курсировали по маршруту № 7, который связывает Васильевский остров и Невский проспект", - говорится в сообщении.

Чиновники напоминают, что именно Петербург стал первым городом, где ввели бесконтактную карту оплаты проезда в общественном транспорте. В июле профильный вице-губернатор Максим Соколов пообещал, что через год карту можно будет приобрести и пополнить онлайн.