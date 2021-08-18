КПРФ внесла законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий вернуть прежний выход возраста на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Коммунисты считают, что вместо того, чтобы в 2018 году повышать возраст выхода на пенсию в России, следовало совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы: например, пополнять ее за счет части налогов. По версии авторов законопроекта, российская экономика не нуждается в увеличении числа работников.

В КПРФ указали, что состояние здоровья граждан предпенсионного возраста, которые вынуждены работать, ухудшается, и это приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования: к примеру, несравнимо большее число людей будет обращаться за инвалидностью. К тому же, считают коммунисты, повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы, и среди молодежи в том числе.

"Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", - говорится в пояснительной записке.

В 2018 году президент Владимир Путин увеличил возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 – для женщин. Достигать этих значений решили поэтапно, повышая этот возраст в течение пяти лет. В 2021 году выйти на пенсию имеют право женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 год.